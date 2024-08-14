Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Βορειανατολική Αττική

Η Πυροσβεστική μετά τη χθεσινή της ανακοίνωση σχετικά με την επιχειρησιακή δραστηριότητα των εναέριων μέσων τις ημέρες της πυρκαγιάς στο Βαρνάβα Αττικής εξέδωσε και νέα ανακοίνωση σήμερα το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος τη Δευτέρα επιχείρησαν συνολικά 36 εναέρια μέσα και ειδικότερα το χρονικό διάστημα από τις 19:30 έως τις 21:00 επιχειρούσαν 20 εναέρια μέσα.

Παράλληλα σημειώνει ότι τα στοιχεία αυτά είναι επίσημα καταγεγραμμένα στο σύστημα Engage και δεν δέχονται αμφισβήτηση.

«Η επιμονή στην αμφισβήτηση των εν λόγω στοιχείων θίγει την αξιοπιστία της επιχειρησιακής μας αφοσίωσης ως προς την αποστολή μας» τονίζει σχετικά η Πυροσβεστική.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Αναφορικά με την επιχειρησιακή δραστηριότητα των εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά στοιχεία χθες Τρίτη 13 Αυγούστου 2024.

Ειδικά για τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2024, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς στη βορειοανατολική Αττική, επιχειρούσαν συνολικά 36 εναέρια μέσα και ειδικότερα το χρονικό διάστημα από τις 19:30 έως τις 21:00 επιχειρούσαν 20 εναέρια μέσα.

Αυτή είναι η επίσημη και πέραν κάθε αμφισβήτησης καταγραφή στο σύστημα Engage του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στους πύργους ελέγχου των αεροδρομίων.

Η επιμονή στην αμφισβήτηση των εν λόγω στοιχείων θίγει την αξιοπιστία της επιχειρησιακής μας αφοσίωσης ως προς την αποστολή μας».

