Αυτό είναι το νέο Κέντρο Υγείας Μουζακίου Καρδίτσας – Είχε καταστραφεί στον Ιανό

Σε λειτουργία βρίσκεται από τις 12/08/2024 το νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Υγείας Μουζακίου Καρδίτσας, που είχε υποστεί σοβαρότατες ζημιές λόγω της κακοκαιρίας «Ιανός», με αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλο και άμεσα κατεδαφιστέο.

(Tο Κέντρο Υγείας μετά τον Ιανό)

Η ανέγερση του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Υγείας Μουζακίου πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, ενώ ήδη από τον Απρίλιο είχε ολοκληρωθεί η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού, πληροφοριακού εξοπλισμού, παράλληλα με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών.

Σημειώνεται ότι από την κακοκαιρία μέχρι τη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στις νέες εγκαταστάσεις, οι υπηρεσίες του ΚΥ συνέχισαν να παρέχονται όλο αυτό το διάστημα στους πολίτες με προσωρινή στέγαση των υπηρεσιών σε άλλο κτίριο του Δήμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.