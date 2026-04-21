Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο - Δείτε βίντεο

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνεργασία και συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα, συμμετείχαν την Τρίτη, 21 Απριλίου, στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας και του αντίστοιχου προσωπικού, καθώς και στελεχών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Παράλληλα, υπήρξε διαρκής παρακολούθηση της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

Πηγή: skai.gr

