Δίκη Λυγγερίδη: Αίτημα να μην καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες

Αίτημα στο δικαστήριο να μην καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, υπέβαλαν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης, στη δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη και τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Πρόκειται για μάρτυρες οι οποίοι κατά την προανάκριση έχουν στραφεί σε βάρος κάποιων κατηγορουμένων δίνοντας σημαντικές πληροφορίες που οδήγησαν στο εδώλιο 142 άτομα, για τα επισόδια στου Ρέντη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν αίτημα να μην καταθέσουν, όπως και έγινε, εάν το δικαστήριο πρώτα δεν ελέγξει εάν έχουν διττή ιδιότητα, δηλαδή εάν είναι μάρτυρες και κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση.

Ο εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να προτείνει επί του αιτήματος αυτού, και η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί αύριο με τις καταθέσεις αστυνομικών.

