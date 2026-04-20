Λίβανος: Αναφορές για νέα ισραηλινά πλήγματα ενόψει των συνομιλιών

Νέες εκρήξεις συγκλονίζουν τον νότιο Λίβανο, καθώς το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας, NNA, κάνει λόγο για «βίαιη επιχείρηση βομβαρδισμού» από τις ισραηλινές δυνάμεις, λίγο πριν τον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε πληροφορίες για έκρηξη μεταξύ των κωμοπόλεων Αλ Κουσάιρ και Αλ Καντάρα στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο ανταποκριτής του στην περιοχή ανέφερε ότι «ο εχθρός πραγματοποίησε μια βίαιη επιχείρηση βομβαρδισμού».

Το συμβάν αυτό λαμβάνει χώρα λίγο πριν από τις περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την προσεχή Πέμπτη στις ΗΠΑ.

Άλλα μέσα ενημέρωσης στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου MTV, ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας επιδρομής drone στην περιοχή Κακαϊάτ αλ Τζισρ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παρά τη συμφωνηθείσα εκεχειρία, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει ρητή διαταγή να αντιμετωπίσουν δραστικά «οποιαδήποτε απειλή» στον Λίβανο, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.

Το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε κάποια ανακοίνωση σχετικά με νέα πλήγματα κατά του Λιβάνου, μετά τη δήλωσή του ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε έναν εκτοξευτή ρουκετών που ήταν «γεμάτος και έτοιμος για πυροδότηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.