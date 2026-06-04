Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Κινέζοι κατάσκοποι υποδύονται τους υπεύθυνους προσλήψεων για να εξαπατήσουν κυβερνητικό και στρατιωτικό προσωπικό στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την αποκάλυψη κρατικών μυστικών, προειδοποιεί η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI5.

Σε κοινό ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε η συμμαχία πληροφοριών Five Eyes – η οποία αποτελείται από τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας – επισημαίνεται ότι μυστικοί πράκτορες χρησιμοποιούν ιστοσελίδες όπως το LinkedIn, το Indeed και το Upwork.

Εκεί, αναρτούν ψεύτικες αγγελίες για θέσεις αναλυτών, με στόχο να προσεγγίσουν υποψηφίους και να τους ασκήσουν πίεση ώστε να αποκαλύψουν «μη δημόσιες» πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών της Κίνας.

Η συμμαχία προειδοποιεί ότι η Κίνα επιδιώκει να αποκτήσει «στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές πληροφορίες που μπορούν να της προσφέρουν στρατηγικό και τακτικό πλεονέκτημα».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι στόχοι περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα εργαζομένων: από κατόχους διαβάθμισης ασφαλείας έως ακαδημαϊκούς και υπαλλήλους δεξαμενών σκέψης.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εντελώς ψευδείς» και έκανε λόγο για «κακόβουλη συκοφαντία».

«Η συμμαχία Five Eyes είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός πληροφοριών στον κόσμο και τα μέλη της διεξάγουν ξεδιάντροπα δραστηριότητες κατασκοπείας ανά την υφήλιο. Αυτοί αποτελούν την πραγματική απειλή για τις ειρηνόφιλες χώρες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το δελτίο των Five Eyes, Κινέζοι πράκτορες αναρτούν πλαστές αγγελίες και στη συνέχεια "ξεσκονίζουν" τα βιογραφικά των υποψηφίων για να εντοπίσουν προφίλ που αξίζει να εκμεταλλευτούν.

Ακολουθούν διαδικτυακές συνεντεύξεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε τομείς κρίσιμου ενδιαφέροντος, όπως κυβερνητικές επαφές ή στρατιωτικές δραστηριότητες.

Στο τελευταίο στάδιο, ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να συντάξουν δοκιμαστικές αναφορές πάνω σε θέματα όπως οι διεθνείς σχέσεις ή η άμυνα της Κίνας.

Οι επιτυχόντες αμείβονται για κάθε αναφορά με ποσά που φτάνουν έως και τα 1.000 δολάρια, μέσω ψηφιακών πλατφορμών πληρωμών.

Ο Βρετανός υφυπουργός άμυνας, Νταν Τζάρβις, προέτρεψε όλο το κυβερνητικό και στρατιωτικό προσωπικό να ακολουθεί πιστά τις συμβουλές της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας (NPSA) για να αναγνωρίζει τα σημάδια διαδικτυακής στόχευσης.

«Έχουμε λάβει αυστηρά μέτρα για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε εχθρικές ενέργειες από διάφορα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας», τόνισε ο Τζάρβις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.