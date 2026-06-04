Βετεράνος του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας χθες Τετάρτη, αφού πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζας στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ φορώντας εκρηκτικά σε κάποιους από τους ανθρώπους που κρατούσε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η ομηρία, που διήρκεσε 15 ώρες, άρχισε όταν ο Άντονι Σιρλς-Χάρις, 41 ετών, μπήκε το πρωί προχθές Τρίτη, κουβαλώντας εκρηκτικά, μέσα σε κτίριο γραφείων της Chase Bank στην Μπέικερσφιλντ, κάπου δυο ώρες οδικώς βόρεια του Λος Άντζελες.

Ο πρώην στρατιωτικός, με βαρύ φάκελο για ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης κι ιστορικό βίας, οχυρώθηκε κρατώντας δέκα ομήρους στον δεύτερο όροφο του ακινήτου, όπου εδρεύουν επίσης δημόσιες υπηρεσίες και το τοπικό σύστημα παιδείας.

Όταν επικοινώνησαν μαζί του διαπραγματευτές της αστυνομίας, προειδοποίησε πως είχε ζωστεί βόμβα, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας της Μπέικερσφιλντ, τον Τζέρεμι Μπλέικμορ.

«Είπε επίσης (...) ότι είχε φορέσει εκρηκτικά σε κάποιους από τους ομήρους, κάτι που επιβεβαιώσαμε με βάση δικές μας παρατηρήσεις», εξήγησε ο κ. Μπλέικμορ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ανέπτυξε επιτόπου μονάδα ειδικευμένη σε υποθέσεις ομηριών.

Δυο όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι, το μεσημέρι και το βράδυ, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν παρότι καταβλήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες.

Το FBI επενέβη τις πρώτες πρωινές ώρες για να «εξουδετερώσει» τον δράστη.

«Περί τις 04:30 (...) επενέβη ομάδα διάσωσης ομήρων και εξουδετέρωσε το πρόσωπο αυτό», ανέφερε ο ειδικός πράκτορας Σιντ Πατέλ της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Οι όμηροι είναι «όλοι σώοι από σωματική άποψη», πρόσθεσε.

«Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν ψυχολογικά επακόλουθα, με τα οποία θα πρέπει να ζήσουν, και ειδικοί μας που είναι επιφορτισμένοι με την (ψυχολογική) υποστήριξη θυμάτων θα είναι εκεί για να τους βοηθήσουν», διαβεβαίωσε.

Δεν έχει διατυπωθεί ως αυτό το στάδιο κάποια εκτίμηση για τα κίνητρα του δράση ούτε από την αστυνομία, ούτε από το FBI.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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