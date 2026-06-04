Ένα σαρκοφάγο παράσιτο που τρέφεται με θερμόαιμα ζώα εντοπίστηκε στις ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 1966.

Το «Σκουλήκι του Νέου Κόσμου» (New World Screwworm - NWS) προέλαυνε στο Μεξικό κατά τον περασμένο χρόνο και τώρα εντοπίστηκε σε ένα μοσχάρι στο Τέξας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) το βράδυ της Τετάρτης.

Οι προσπάθειες για την καθυστέρηση της άφιξης του σκουληκιού στις ΗΠΑ βρίσκονταν σε εξέλιξη από τότε που τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό.

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην πόλη Λα Πράιορ του Τέξας, περίπου 48 χιλιόμετρα από τα νότια σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Οι κτηνοτρόφοι στις ΗΠΑ φοβούνταν ότι μια έξαρση θα μπορούσε να συρρικνώσει τα κοπάδια, να μειώσει την παραγωγή βοείου κρέατος και να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές.

Τι είναι τα screwworms

Τα screwworms είναι παρασιτικές μύγες, των οποίων τα θηλυκά γεννούν αυγά σε ανοιχτές πληγές και βλεννογόνους των ζώων. Όταν τα αυγά εκκολάπτονται, εκατοντάδες προνύμφες εισχωρούν στη ζωντανή σάρκα με τα κοφτερά τους στόματα, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή τους εάν δεν αντιμετωπιστούν.

Το NWS μπορεί να προσβάλει επίσης ανθρώπους και κατοικίδια, αλλά ο κίνδυνος για τους ανθρώπους είναι χαμηλός και τα ανθρώπινα κρούσματα είναι σπάνια. Η μύγα δεν προκαλεί προβλήματα στην ασφάλεια των τροφίμων.

Αυτό το πρώτο κρούσμα μετά από 60 χρόνια εντοπίστηκε σε ένα μοσχάρι τριών εβδομάδων, με τις προνύμφες να βρίσκονται στην περιοχή του ομφαλού του.

Η μετακίνηση μολυσμένων ζώων είναι ο πιο κοινός τρόπος εξάπλωσής τους, επομένως το USDA και οι αρχές του Τέξας δημιουργούν μια ζώνη εντοπισμού και καραντίνας 20 χιλιομέτρων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης σχέδια για την απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων μυγών screwworm, καθώς τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μία φορά στη ζωή τους, και τυχόν αυγά που θα γεννήσουν θα είναι μη γονιμοποιημένα και δεν θα εκκολαφθούν.

Το USDA προετοιμαζόταν για μια πιθανή έξαρση εδώ και καιρό, και αναφέρει ότι οι προσπάθειες καθυστέρησαν την άφιξη του παρασίτου κατά έναν χρόνο.

Η Υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, διαβεβαίωσε τους κτηνοτρόφους ότι το προσωπικό του USDA έχει ήδη φτάσει στο Νότιο Τέξας για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Κάλεσε τους παραγωγούς ζωντανών ζώων να είναι σε επαγρύπνηση.

Ωστόσο, ο Επίτροπος Γεωργίας του Τέξας, Σιντ Μίλερ, άσκησε κριτική στην ομοσπονδιακή ανταπόκριση.

«Αντί να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο, το USDA κινήθηκε πολύ αργά και βασίστηκε αποκλειστικά σε μια μερική λύση που χρειάζεται χρόνια για να εφαρμοστεί πλήρως», δήλωσε στο Reuters, αναφερόμενος στην απελευθέρωση των στείρων μυγών.

Πηγή: skai.gr

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