Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Περισσότερα κύματα καύσωνα ενδέχεται να αντιμετωπίσει το Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους τρεις μήνες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να προβλέπει ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι.

Σε σχετική έκθεση, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πιθανότητες για ένα καλοκαίρι με υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες είναι αυξημένες.

Η πρόγνωση αυτή ακολουθεί έναν ιστορικό καύσωνα που έπληξε πρόσφατα τη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 35,1 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα Μάιο μήνα.

Αρκετές περιοχές της χώρας κατέγραψαν έξι συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας στους μετεωρολογικούς σταθμούς, τόσο για την άνοιξη συνολικά όσο και ειδικά για τον Μάιο, καταρρίφθηκαν κατά περισσότερο από 2 βαθμούς.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία εξηγεί ότι οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν αυτήν την πρόγνωση για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου είναι η γενικότερη θέρμανση του κλίματος και η πιθανή εκδήλωση του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο.

Παράλληλα, η υπηρεσία διευκρίνισε ότι, αν και η πιθανότητα για έναν πολύ ζεστό Ιούνιο παραμένει υψηλότερη από τα συνηθισμένα επίπεδα, ο μήνας θα ξεκινήσει με μπόρες και παρατεταμένες περιόδους βροχοπτώσεων.

Πηγή: skai.gr

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