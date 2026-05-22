Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα η Ειρήνη Αγαπηδάκη, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας μόλις ένιωσε αδιαθεσία πήγε στον ιατρείο της Βουλής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό μετά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο, η Ειρήνη Αγαπηδακη είναι καλά στην υγεία της και δεν συντρέχει λόγο ανησυχίας.

Ή κυρία Αγαπηδάκη θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους στον Ευαγγελισμό και μέχρι το βράδυ το αργότερο θα πάρει εξιτήριο.

Η δήλωση των γιατρών:

«Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Πηγή: skai.gr

