Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας εφαρμόζονται στην Αττική ενόψει της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα, 22 και την Κυριακή 24 Μαΐου στο T-Center.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνει αυξημένη ανάπτυξη περίπου 4.000 αστυνομικών, σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Παράλληλα, για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα αξιοποιηθούν τεχνικά μέσα επιτήρησης και ελέγχου, ενώ θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων και διαρκής επιχειρησιακή εικόνα από τα σημεία συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Επιπρόσθετα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή συνδέσμων από όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Στόχος είναι η διαρκής επιχειρησιακή παρακολούθηση, η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, η ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού.

Στο Φάληρο οι οπαδοί του Ολυμπιακού, στο Θησείο της Φενέρ

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από την ΕΛΑΣ στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε στον σταθμό «Θησείο», ενώ οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ο.Α.Κ.Α.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων ωρών προσέλευσης και αναχώρησης των οργανωμένων φιλάθλων από τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αστυνομίας βασίζεται στον πλήρη διαχωρισμό των ροών μετακίνησης ανά ομάδα και στην αποφυγή συγχρωτισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρ θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00. Σύμφωνα με τον κ. Κάμπρα έχουν προβλεφθεί ειδικά δρομολόγια συρμών για την μεταφορά των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ τα οποία για λόγους ασφαλείας δεν θα κάνουν στάσεις σε άλλους σταθμούς.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 για τους φιλάθλους της Ρεάλ και για τις 15:45 για τους φιλάθλους της Βαλένθια.

Η έγκαιρη προσέλευση στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης είναι απαραίτητη για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, τη διατήρηση του διαχωρισμού των ροών μετακίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων, συνωστισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί, σε καμία περίπτωση, η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων ομάδων φιλάθλων εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία, η προσέγγιση ή η παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και προς και από τους χώρους διαμονής τους.

Απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί της Πέμπτης(21 Μαΐου) μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαδικασία πρόσβασης στο T-Center

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Telecom Center, οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.

Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.

Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου. Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.

Από την ΕΛΑΣ υπογραμμίζεται ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ούτε θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα μπορεί να προσεγγίζει την Περίμετρο Γ του Ο.Α.Κ.Α. Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Επίσης, να προστεθεί ότι για την ημέρα του τελικού (Κυριακή, 24 Μαΐου) τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωσή από την ΕΛΑΣ.

Fan Zone

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία λειτουργεί σήμερα, 22 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η πρόσβαση στη Fan Zone θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η ανώτατη πληρότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, αστυνομική παρουσία στον χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης ατόμων.

Μέτρα Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου εφαρμόζονται σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες

αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων

να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης

να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Κανένα ενδεχόμενο για αλλαγή ώρας στον ημιτελικό του Ολυμπιακού

Στο μεταξύ, εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια του Final-4. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί έχει αρχίσει να λύνεται.

Η διοργανώτρια Αρχή έχει ξεκινήσει ήδη να αποστέλλει σε όλους όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια τα απαραίτητα mail με τα απαραίτητα στοιχεία για την προσέλευσή τους και την είσοδό τους στο T- Center για τους ημιτελικούς του Final-4.

Μάλιστα, και πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού, όπως επιβεβαιώνουν έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τα mail αυτά.

Θυμίζουμε ότι η Euroleague νωρίτερα είχε δώσει και άλλη μια πρόχειρη λύση.

Συγκεκριμένα καλούσε τους φιλάθλους που έχουν αγοράσει ένα εισιτήριο να μπουν με το ID τους στην ιστοσελίδα της εκεί που υπάρχει διαθέσιμο σε PDF μορφή το εισιτήριο.

Ακόμη και με αυτό, όπως επισημαίνεται, θα μπορέσουν να φτάσουν στο γήπεδο και να μπουν σε αυτό για να παρακολουθήσουν τους σημερινούς αγώνες.

Το πρόβλημα είχε… εντοπισθεί από χθες αργά το βράδυ αλλά κυρίως σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάπως έτσι, το ενδεχόμενο να μεταφερθεί η ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού ή γενικότερα να υπάρξει μια διαφοροποίηση στο πρόγραμμα του Final 4 έτσι όπως αυτό έχει οριστεί…

Πηγή: skai.gr

