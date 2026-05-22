Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο 35ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου στη συμβολή με την οδό Αλκυονιδών στην Αγία Μαρίνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 9 το πρωί τρία ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά 56χρονος οδηγός ενός εκ των οχημάτων, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα και οι οδηγοί των άλλων δύο οχημάτων.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

