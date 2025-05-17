Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου απομάκρυνε τα θραύσματα του αντιγράφου της τοιχογραφίας των Δελφινιών στην Κνωσσό

"Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου χτες το βράδυ ολοκλήρωσε τη συλλογή και την απομάκρυνση των θραυσμάτων του αντιγράφου, του 1960, της τοιχογραφίας των Δελφινιών -το πρωτότυπο της οποίας εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου- από τα λεγόμενα «διαμερίσματα της βασίλισσας», στην Κνωσσό". Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, που πληροφορεί τα παραπάνω, "η τοιχογραφία αποκολλήθηκε, χθες, το απόγευμα εξ αιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Λόγω των δυσμενέστατων καιρικών συνθηκών διεκόπη προσωρινά και η λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου".

"Σημειωτέον", συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση, "ότι για το συγκεκριμένο τμήμα του μινωικού ανακτόρου της Κνωσσού έχουν ήδη εκπονηθεί οι αναγκαίες μελέτες συντήρησης και αποκατάστασής του και επίκειται η έναρξη του έργου, στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Κρήτης- ΕΣΠΑ 2021-2027".

Πηγή: skai.gr

