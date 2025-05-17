Τι αναφέρει το υπουργείο Πολιτισμού για την κατάρρευση τοιχογραφίας στην Κνωσό

Ανακοίνωση σχετικά με την αποκόλληση της τοιχογραφίας των Δελφινιών από τα λεγόμενα «διαμερίσματα της βασίλισσας», στην Κνωσό, εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου το υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει το υπουργείο: «Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου χτες το βράδυ ολοκλήρωσε την συλλογή και την απομάκρυνση των θραυσμάτων του αντιγράφου, του 1960, της τοιχογραφίας των Δελφινιών -το πρωτότυπο της οποίας εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου- από τα λεγόμενα "διαμερίσματα της βασίλισσας", στην Κνωσσό.

Η τοιχογραφία αποκολλήθηκε, χθες, το απόγευμα εξ αιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Λόγω των δυσμενέστατων καιρικών συνθηκών διεκόπη προσωρινά και η λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου.

Σημειωτέον ότι για το συγκεκριμένο τμήμα του μινωικού ανακτόρου της Κνωσσού έχουν ήδη εκπονηθεί οι αναγκαίες μελέτες συντήρησης και αποκατάστασής του και επίκειται η έναρξη του έργου, στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Κρήτης- ΕΣΠΑ 2021-2027».

Δείτε εικόνες:

Πηγή: skai.gr

