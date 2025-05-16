Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς κατέρρευσε τμήμα τοιχογραφίας που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για αντίγραφο της πρώην αναστήλωσης του Άρθουρ Έβανς, το οποίο για δεκαετίες θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο του μνημείου και σύμβολο της μινωικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, περίπου 300 επισκέπτες βρίσκονταν εντός του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ είχε ήδη ληφθεί η απόφαση εκκένωσης του χώρου λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Η τοιχογραφία - κατασκευασμένη από γύψο – αποτελούνταν από τρία μέρη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα δύο από αυτά αποκολλήθηκαν και έπεσαν, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές φθορές και να σπάσουν.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στην ανατολική πτέρυγα του ανακτόρου, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί και θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας, για λόγους ασφάλειας και αποτίμησης της ζημιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ζητηθεί άμεση αποκατάσταση του σημείου, ώστε να προστατευτεί το υπόλοιπο μνημείο και να αποτραπούν περαιτέρω φθορές.

Σημειώνεται ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, έγινε προληπτική εκκένωση του χώρου, η οποία αποφασίστηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν την περιοχή. Το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ανακοινώσει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας από τη 1:00 έως τις 4:00 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού.

