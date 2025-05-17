Ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο της Greek Mafia βλέπουν οι Αρχές πίσω από τη δολοφονική επίθεση στα Άνω Λιόσια το βράδυ της Παρασκευής, όπου άγνωστοι γάζωσαν με καλάσνικοφ θωρακισμένη Mercedes.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, 23 ημέρες μετά τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, λεγόμενου «Θαμνάκια», από ό,τι φαίνεται υπήρχε νέο συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου επονομαζομένου «Body Builder», που όμως δεν τελεσφόρησε για εντολείς και εκτελεστές. Αυτή η χρονική εγγύτητα των περιστατικών κάνει τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως το θύμα της χθεσινής απόπειρας είχε κάποιου είδους συμμετοχή στη δολοφονία του «Θαμνάκια» και το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του αποτελούσε αντίποινα.

Ο 42χρονος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Ο «Body Builder» είχε κατηγορηθεί και αθωωθεί για τις δολοφονίες του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και του Χάρη Κοντογιώργη, ενός μποξέρ με την επωνυμία «Dirty Harry». Αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2024. Το θύμα της απόπειρας ήταν μάλιστα συνεργάτης του Γιώργου Μοσχούρη, μια συνεργασία που φαίνεται να διακόπηκε το καλοκαίρι του 2024.

Αυτή η διακοπή έγινε ορατή τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο «Body Builder» ακόμα ήταν έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Επιτέθηκε εναντίον ενός 54χρονου μέλους της παλιάς φουρνιάς της Greek Mafia μέσα στις φυλακές και μάλιστα του είπε πως αυτή του η ενέργεια είναι από τον Έντικ. Ο «Body Builder» είχε πάρει μεταγραφή ουσιαστικά στην ομάδα του Έντικ, του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, ο οποίος μάλιστα ήταν εντολέας 4 συμβόλαιων θανάτου σε βάρος μελών της Greek Mafia το προηγούμενο διάστημα που ήταν εμπόδιο στα επιχειρηματικά του σχέδια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, έδινε από 1εκατομμύριο ευρώ για τις δολοφονίες του 55χρονου Γιώργου Μοσχούρη, αλλά και του 54χρονου Πανάγου. Ο 42χρονος «Body Builder» ενεπλάκη και σε πιθανό συμβόλαιο θανάτου στη Μύκονο, όταν ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης έδινε 1 εκατομμύριο ευρώ στον Έντικ, προκειμένου να διώξει ή να σκοτώσει τον συνέταιρό του, και μάλιστα αρχικά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που την αρχική θέση φαίνεται να είχε ο 42χρονος, εκβίαζαν το θύμα προκειμένου να λαμβάνει 200.000 ευρώ μηνιαίως ως προστασία για τα καταστήματά του.

Αυτήν τη φορά ο «Body Builder» έγινε εκείνος στόχος συμβολαίου θανάτου, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, και μετά την αποτυχία του επικοινώνησε με το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, προκειμένου να τον βοηθήσει και να τον σώσει. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να είπε πως δεν έχει διαφορές με κανέναν και δεν ξέρει ποιος θα τον ήθελε νεκρό.

