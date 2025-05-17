Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν, για δύο διαφορετικές υποθέσεις, συνολικά 8 άτομα, που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις δεδομένων και δημιουργία προφίλ (profiling), στο πλαίσιο των οποίων πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση δύο ομάδων, η σύλληψη των οποίων πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Ε.Κ.Α.Μ., καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Αναφορικά με την πρώτη υπόθεση, κατηγορούνται 3 άτομα, από τα οποία τα -2- μέλη συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης, αρχικά εντοπίστηκε ένας από τους κατηγορούμενους στην Αγία Βαρβάρα, να κατέχει 3 φαρμακευτικά δισκία, τα οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από μέλος της συμμορίας έναντι του ποσού των 15 ευρώ.

Ακολούθως, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα δύο μέλη της συμμορίας, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Αγία Βαρβάρα, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

78 φαρμακευτικά δισκία,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε βραστή κοκαΐνη, μικτού βάρους 57 γραμμαρίων,

αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,9 γραμμαρίων,

32.242 ευρώ

πτυσσόμενη, μεταλλική αστυνομική ράβδος,

drone,

κυνηγετικό δίκαννο και 8 φυσίγγια

Παράλληλα, για τη δεύτερη υπόθεση, κατηγορούνται και συνελήφθησαν 5 άτομα, από τα οποία 3 μέλη συμμορίας.

Ειδικότερα, μετά τη σύλληψη 2 ατόμων στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν, νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 5 γραμμαρίων και αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι κάνναβης, υλοποιήθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη των μελών της συμμορίας, από τα οποία είχαν προμηθευτεί την εν λόγω ναρκωτική ουσία.

Κατά την αστυνομική επέμβαση σε οικίες στην Αγία Βαρβάρα, εντοπίστηκαν τα 3 μέλη της συμμορίας να κατέχουν ναρκωτικές ουσίες με σκοπό τη διακίνηση, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε τρίμματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 3 γραμμαρίων και

απανθρακωμένη νάιλον συσκευασία με υπολείμματα κάνναβης μικτού βάρους 70 γραμμαρίων, την οποία ένας από τους κατηγορουμένους προσπάθησε να καταστρέψει σε ξυλόσομπα, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών και από τις δύο υποθέσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους 57 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους 84,9 γραμμαρίων,

81 φαρμακευτικά δισκία,

αυτοσχέδιο τσιγάρο με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη,

κυνηγετικό δίκαννο,

8 φυσίγγια,

πτυσσόμενη, μεταλλική αστυνομική ράβδο,

το χρηματικό ποσό των 32.541,96 ευρώ,

μοτοσικλέτα,

drone,

9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

2 καταγραφικά εικόνας,

10 κάμερες και

2 τηλεοράσεις.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε ορισμένους από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.