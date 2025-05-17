Μετά από τριάντα χρόνια καταλήψεων, οι χώροι της Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα επιστρέψουν στους φοιτητές και τους καθηγητές, καθώς οι χώροι καθάρισαν και επισκευάστηκαν, αναφέρει σε ανάρτησή της η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Το ζητούμενο είναι η αλλαγή υποδείγματος και κουλτούρας», ανέφερε η ίδια.

«Τα Πανεπιστήμια ως χώροι γνώσης και μεταλαμπάδευσης αξιών ζωής, είναι περιουσία των πολιτών. Των ανθρώπων που στηρίζουν με τους φόρους τους, την δημόσια εκπαίδευση. Αυτή είναι η εικόνα που αξίζουν τα παιδιά μας», πρόσθεσε η υπουργός, αναφερόμενη στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΕΚΠΑ.

Η κα Ζαχαράκη επεσήμανε ότι η συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ θα συνεχιστεί. «Ξέρουμε ότι οι ανάγκες και τα ανοικτά ζητήματα είναι πολλά και χρόνια. Όμως, η ασφάλεια και η πραγματική ελευθερία στα πανεπιστήμια αποτελεί αδιαπραγμάτευτο δίδυμο για την κυβέρνηση της ΝΔ. Από την αρχή», συνέχισε.

Η υπουργός κατέληξε ότι στόχος είναι «ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που να εμπνέει σεβασμό, όπου η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια των φοιτητών δεν αποτελούν ζητούμενο, αλλά αυτονόητη πραγματικότητα, ένα πανεπιστήμιο στο οποίο η γνώση, η έρευνα και η δημοκρατική συμμετοχή είναι κεκτημένα».

