Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της Δευτέρας στη Βάρη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 59, 33 και 27 ετών, για -κατά περίπτωση- παραβάσεις των νομοθεσιών περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ύστερα από διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών τους εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή τους και τις οικίες τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

25 κιλά και 270 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

1 κιλό και 575 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

48 γραμμ. κοκαΐνης,

πιστόλι,

92 φυσίγγια,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 68.430 ευρώ,

αυτοκίνητο και

3 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.