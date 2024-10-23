Η ανακοίνωση του Νοσοκομείο για τον θάνατο βρέφους στην Αμαλιάδα

Ανακοίνωση αναφορικά με τον αιφνίδιο θάνατο βρέφους 15 μηνών, στο περιθώριο των δημοσιευμάτων που έχουν προηγηθεί τόσο στον έντυπο όσο και

στον ηλεκτρονικό τύπο, εξέδωσε το ΓΝ Ηλείας και η Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας.

Στην ανακοίνωση που υπογράφεται από τον διοικητή του Νοσοκομείου Πύργου και διοικητή των νοσοκομείων της Ηλείας, συνοψίζεται πως το άτυχο βρέφος έφτασε ήδη νεκρό στο Νοσοκομείο και παρά τις εντατικές προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού δεν κατέστη εφικτό να επανέλθει στη ζωή.

Ενδεικτικά, περιγράφεται πως τη Δευτέρα 5/8/2024 και ώρα 13.10 μεταφέρθηκε στα επείγοντα ιατρεία της Ν.Μ. Αμαλιάδας βρέφος 15 μηνών, με ιδιωτικό μέσο.

Συνοδευόταν από μικρόσωμη γυναίκα με κοντό μαλλί, η οποία το κρατούσε στην αγκαλιά και το άφησε πάνω στο εξεταστικό κρεβάτι των ιατρείων ενώ πίσω ακολουθούσε η μητέρα του κλαίγοντας.

Ήταν άσφυγμο με διεσταλμένες κόρες και στα δύο μάτια, άτονο, χωρίς καρδιακούς ήχους και χωρίς φωτοκινητικό αντανακλαστικό, με μελανιασμένα χείλη.

Πραγματοποιήθηκε άμεσα έλεγχος για τη βατότητα των αεροφόρων οδών, χωρίς ευρήματα και εν συνεχεία έγινε χειρισμός Heimlich και εξαγωγή εμεσμάτων γάλακτος και εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ, με συνεχή χορήγηση οξυγόνου.

Ελήφθη ενδοκαρδιακός εργαστηριακός έλεγχος αίματος κι έπειτα οι γιατροί προχώρησαν σε ενδοκαρδιακή έγχυση αδρεναλίνης.

Μάλιστα, όπως τονίζουν οι ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε και πέραν του χρόνου των πρωτοκόλλων χωρίς δυστυχώς να υπάρξει κάποια ένδειξη ζωτικότητας στο monitor παρακολούθησης το οποίο και έδειχνε συνεχή ισοηλεκτρική γραμμή.

«Η αναισθησιολόγος που είχε ήδη κληθεί, δεν ήταν δυνατό να παρέμβει διότι το βρέφος ήταν νεκρό», τονίζει η ανακοίνωση προσθέτοντας πως το τελευταίο ηλεκτροκαρδιογράφημα έγινε ώρα 14.05 με ισοηλεκτρική γραμμή.

Το ιατρικό προσωπικό ανακοίνωσε προς τους οικείους τον θάνατο του παιδιού κι ακολούθως το βρέφος μεταφέρθηκε, όπως προβλέπεται, στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, για ιατροδικαστικό έλεγχο και νεκροψία.

