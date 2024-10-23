Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο απολογισμός-ισολογισμός του οικονομικού έτους 2023 του δήμου Αθηναίων, αφού τον ψήφισαν οι δύο μεγάλες παρατάξεις. Κατά ψήφισαν η «Λαϊκή Συσπείρωση», οι «Ελεύθεροι Αθηναίοι» και η «Ανατρεπτική Συμμαχία», ενώ απείχαν η «Ανοιχτή Πόλη» και η «Αθήνα μας».

Ωστόσο, κατά την ομιλία του ο δήμαρχος Χάρης Δούκας χαρακτήρισε το 2023 «οικονομικό έτος προς αποφυγήν». Και συνέχισε: «Το λέω για τους εξής λόγους: Οι εταιρείες του δήμου κατέγραψαν σημαντικές ζημιές, υπάρχει κακή οικονομική διαχείριση οργανισμών, που προκάλεσε ταμειακά ελλείμματα και συνολικά κακός σχεδιασμός και εκμετάλλευση έργων, που στέρησαν σημαντικά έσοδα από τον δήμο ή δημιούργησαν αχρείαστες δαπάνες».

Αμέσως μετά ανέφερε ελλείμματα και ζημιές: «Συνοπτικά μόνο λέω, 1.700.000 ευρώ είναι το έλλειμμα των Σχολικών Επιτροπών, 3.600.000 ευρώ είναι η ζημιά που κατέγραψε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 500.000 ευρώ ζημιά και ταμειακό έλλειμμα ύψους 1.373.631 ευρώ κατέγραψε η Τεχνόπολη Α.Ε., 33 εκατομμύρια ευρώ είναι το χρηματικό διαθέσιμο του συνολικού δημοτικού προϋπολογισμού, ενώ μόνο οι βραχυπρόθεσμες χρεώσεις έφταναν τα 35 εκατομμύρια ευρώ».

Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Αυτά είναι βαρίδια, που έχουμε κληρονομήσει και δεν είναι λογιστικά νούμερα, αλλά αφορούν την καθημερινότητα, τη λειτουργία της πόλης, των οργανισμών, τη ζωή των δημοτών και αυτά τα νούμερα μεταφράζονται σε δυσκολίες για να έχουμε όλα αυτά που ζητάμε, δηλαδή καλύτερα σχολεία, απαραίτητα έργα σε κρίσιμους τομείς, δημιουργία ελεύθερων δημόσιων χώρων, λειτουργία νέων κοινωνικών δομών.

Όμως δεν είμαι θιασώτης του μοντέλου «παραλάβαμε καμένη γη». Γι' αυτό καταφέραμε ήδη να βάλουμε σε αποδοτική τροχιά τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, η Τεχνόπολη έχει ήδη προχωρήσει στον εξορθολογισμό της λειτουργίας της, καταφέραμε παρ' όλες τις δυσκολίες να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε δεκάδες σχολεία, αξιοποιήσαμε δωρεές για να ξαναζωντανέψουμε παιδικές χαρές, εξασφαλίσαμε ευρωπαϊκά κονδύλια και ήδη ολοκληρώνονται οι πρώτοι διαγωνισμοί.

Θέλω όμως να γνωρίζετε ότι η κατάσταση των δήμων σε όλη τη χώρα είναι δύσκολη. Το ζούμε καθημερινά στην ΚΕΔΕ. Ο ένας δήμος μετά τον άλλον αδυνατούν να κλείσουν προϋπολογισμούς. Και δυστυχώς οι μεγαλόστομες υποσχέσεις της κυβέρνησης για έκτακτη χρηματοδότηση των δήμων το 2024, εξαντλήθηκαν σε 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ΚΕΔΕ ζητούσε 450 εκατομμύρια. Ακόμη χειρότερη φαίνεται να είναι η επόμενη χρονιά. Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2025 τα έσοδα όλων των δήμων της χώρας, είναι αυξημένα, μόλις κατά 53 εκατομμύρια ευρώ».

Κατέληξε λέγοντας: «Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μια ακόμη δύσκολη χρονιά έρχεται. Εμείς δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ του φορολογούμενου και του Αθηναίου δημότη, με σύνεση, διαφάνεια και όσο πιο παραγωγικά γίνεται».

Από τη δική του μεριά, ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης μίλησε για «απόλυτη αναγνώριση» της οικονομικής διαχείρισης των ετών 2019-2023. «Μια τετραετία, η οποία άφησε πίσω της έναν δήμο ισχυρό, νοικοκυρεμένο, με αυξημένα έσοδα, με πλεόνασμα, με αποθεματικό, μ' ένα πρωτοφανές τεχνικό πρόγραμμα μαμούθ, αλλά και μ' ένα σπουδαίο επενδυτικό πρόγραμμα», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Παραδώσαμε έναν δήμο με το πόδι στο γκάζι. Η παρούσα δημοτική Αρχή, έναν χρόνο τώρα, τράβηξε χειρόφρενο. Πρέπει να αλλάξει πορεία και να ξαναμπεί ο δήμος σε αναπτυξιακή τροχιά».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε πως «αναδεικνύεται με τον πιο εμφαντικό τρόπο το πρόβλημα της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας, δηλαδή οι πόροι που έχει η Αυτοδιοίκηση, το προσωπικό που έχει και οι αρμοδιότητές της». Και πρόσθεσε πως η παράταξή του θα τηρήσει την ίδια στάση με πέρυσι.

Ο Χάρης Βουρδουμπάς είπε πως η Λαϊκή Συσπείρωση «θα καταψηφίσει τον απολογισμό ως αντιλαϊκό και γιατί έχει μία μνημονιακή λογική», ενώ πρόσθεσε πως «η τωρινή δημοτική Αρχή συνεχίζει στην ίδια πορεία με την προηγούμενη». Ο Χαράλαμπος Γιώτης τόνισε πως «τα νούμερα δεν συνάδουν με το αποτέλεσμα, είτε σε έργο είτε σε υπηρεσίες, που καταλήγουν στον πολίτη», ο Κώστας Παπαδάκης είπε ότι «ο απολογισμός είναι προϊόν αντικοινωνικής πολιτικής και όχι για παροχές στους πολίτες» και η Ελένη Παπαδοπούλου επισήμανε «πρόβλημα του δήμου στην είσπραξη μεγάλων προστίμων και εμφάνιση παραγραφών, με αποτέλεσμα ο δήμος να χάνει εκατομμύρια» και πρόσθεσε πως «ξοδεύονται χρήματα, τα οποία ο πολίτης δεν τα βλέπει σε έργα».

Τέλος, ο αντιδήμαρχος οικονομικού προγραμματισμού και εισηγητής Γιώργος Γιάνναρος, αφού ανέλυσε τον απολογισμό τόνισε πως «Το 2024 δεν έχει καμία σχέση με το 2023».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

