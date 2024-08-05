Μια αδιανόητη τραγωδία έρχεται να συγκλονίσει την κοινωνία της Αμαλιάδας, με τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 15 μηνών.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το βρέφος μεταφέρθηκε περίπου στη 1:00 μεσημέρι της Δευτέρας, από τη μητέρα του στο νοσοκομείο της πόλης με την ίδια να ενημερώνει σε κατάσταση σοκ τους γιατρούς πως το παιδί της… «δεν αναπνέει».

Για περισσότερη από μιάμιση ώρα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου της Αμαλιάδας, κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν το μικρό αγοράκι στη ζωή, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Τα αίτια του θανάτου, διερευνώνται.

