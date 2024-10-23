Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

«Θέλω να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών μου και να διαλυθούν οι σκιές που βαρύνουν εμένα» δηλώνει στο skai.gr η μητέρα των δύο βρεφών στην Αμαλιάδα, που έχασαν διαδοχικά τη ζωή τους σε διάστημα τριών ετών, ένα κάθε χρόνο.

Η νέα υπόθεση που ήρθε στο φως με αφορμή τον θάνατο και τρίτου βρέφους μόλις 15 μηνών - παιδί της συγκατοίκου της 23χρονης γυναίκας που ήδη είχε χάσει δύο παιδιά - έχει σοκάρει την κοινωνία, ενώ ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών ζήτησε χθες τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τον θάνατο των τριών παιδιών.

Την ίδια ώρα στο φως έρχεται άλλος ένας μυστηριώδης θάνατος βρέφους, μόλις έξι μηνών, στην Κάτω Αχαΐα το 2021, όπου και τότε, όπως αναφέρει η μητέρα του, παρούσα ήταν η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία πρόσεχε το μωρό.

Αναλυτικά η δήλωση της μητέρας

«Συνεχίζω και επιθυμώ τη διερεύνηση αναφορικά με την αιτία θανάτου των δύο βρεφών μου. Για το τρίτο παιδί αναμένω και εγώ τα αποτελέσματα από την ιστολογική-τοξικολογική εξέταση. Συνεχίζω να φωνάζω πως δεν έχω καμία εμπλοκή.

Θέλω να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών μου και να διαλυθούν οι σκιές που βαρύνουν εμένα».

Βούλα Δημητριάδου, δικηγόρος δύο μητέρων στην Αμαλιάδα: «Άλλο να υπάρχουν υπόνοιες και άλλο αποδεικτικά στοιχεία»

«Έχουμε δύο προκαταρκτικές έρευνες αναφορικά με τους θανάτους των δύο παιδιών της Ειρήνης. Η πρώτη για τον θάνατο του 2 μηνών βρέφους στο Παίδων Αγία Σοφία έχει ολοκληρωθεί και είναι προς αξιολόγηση στα χέρια της εισαγγελέως Αθηνών.

Η δεύτερη για το νεογέννητο 19 ημερών που απεβίωσε κατά τη διακομιδή του στο Καραμανδάνειο εκκρεμεί στην Πταισματοδίκη Πάτρας. Εκεί όμως όλες οι εξετάσεις έχουν δείξει ως αιτία θανάτου τη διάμεση πνευμονίτιδα παιδικής ηλικίας.

Για το 2 μηνών βρέφος αναφέρεται ως πιθανή αιτία θανάτου να συνδέεται με τα επιληπτικά επεισόδια που υπέστη κατά τη νοσηλεία του.

Για το τρίτο παιδάκι που απεβίωσε πρόσφατα, τον Αύγουστο του 24, ξεκίνησαν οι έλεγχοι – ιστολογικός και τοξικολογικός – για να μπορούμε να έχουμε, αν μπορέσουμε, μια συγκεκριμένη αιτία θανάτου» δήλωσε στο skai.gr η Βούλα Δημητριάδου, που εκπροσωπεί τις δύο γυναίκες (την 24χρονη και τη συγκάτοικό της).

Όπως είπε ακόμα η δικηγόρος και για τα 3 παιδιά αναμένεται ο γονιδιακός έλεγχος.

Για την εισαγγελική παρέμβαση

«Θεωρώ ότι ο εισαγγελέας Πατρών γνωρίζει ότι διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα εδώ και πάρα πολύ καιρό και για τα τρία παιδάκια. Θεωρώ, με επιφύλαξη ότι αναφέρεται στην επίσπευση των ερευνών για το τρίτο παιδί ή ακόμα και στην ενδοϋπηρεσιακή συνεργασία των εισαγγελιών» δήλωσε η κα Δημητριάδου.

Τέλος, τόνισε ότι και οι δύο μητέρες διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι βάλλονται αδίκως καθώς δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις, ούτε αποδείξεις.

Για την Ειρήνη είπε χαρακτηριστικά ότι «άλλο να υπάρχουν υπόνοιες μετά από 3 χρόνια επειδή ανακοινώθηκε τώρα το θέμα και άλλο να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία εγκληματικής ενέργειας».

