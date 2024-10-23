Η παρατεταμένη ανομβρία «φέρνει» παράταση στην αντιπυρική περίοδο

Η παρατεταμένη ανομβρία και η ξηρασία οδηγεί σε έκτακτες αποφάσεις των επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας να ζητήσουν την παράταση της αντιπυρικής περιόδου.

- Ήδη ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με απόφαση του που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ζητά την επέκταση της αντιπυρικής περιόδου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2024 από 31 Οκτωβρίου όπως ίσχυε έως τώρα.

- Η απόφαση αφορά τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, των Ιονίων Νησιών και των νησιών Κύθηρα, Σπέτσες, Υδρα, Πόρο και Μέθενα.

- Σύμφωνα με την απόφαση απαγορεύεται η καύση σε υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών και την επιβολή διοικητικών προστίμων έως 15 Νοεμβρίου.

