Hellenic Train: Πού στρέφονται οι έρευνες - Στο κάδρο ο «άνδρας με τα μαύρα»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής έξω από τα γραφεία της Hellenic Train στη Λεωφόρο Συγγρού.

Οι Αρχές εξετάζουν πολύ προσεκτικά στο οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους και έχουν συλλέξει από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δρόμων αλλά και λεπτομέρειες για το πώς τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Από τα βίντεο που έχουν προς το παρόν στη διάθεσή τους, έχουν εστιάσει σε έναν άνδρα με μαύρα και με σακίδιο ο οποίος φαίνεται να κατευθύνεται από τη λεωφόρο Συγγρού στην οδό Πετμεζά. Στη συνέχεια ο άνδρας εμφανίζεται να φτάνει στη γωνία του δρόμου - όπου είχε τοποθετηθεί το σακίδιο με τον εκρηκτικό μηχανισμό- και να παραμένει εκεί για μερικά δευτερόλεπτα, προτού απομακρυνθεί κάνοντας μια κλήση από το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε μαζί του κάποιο σακίδιο το οποίο οι αρχές δεν αποκλείουν να ήταν αυτό που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Που στρέφονται οι έρευνες

Οι αρχές εξετάζουν τις λεπτομέρειες και όλα τα πιθανά σενάρια καθώς και αν υπάρχουν ομοιότητες με το τρομοκρατικό χτύπημα που σημειώθηκε πέρσι το Φεβρουάριο στο υπουργείο Εργασίας λόγω των προειδοποιητικών τηλεφωνημάτων και του λουκέτου που βρέθηκε στο σακίδιο.

Μιλούν ωστόσο για κίνηση υψηλού ρίσκου από έμπειρα άτομα και εκτιμούν ότι πρόκειται για μια προειδοποιητική ενέργεια που οι δράστες θέλησαν να φέρουν σε πέρας άμεσα χωρίς μεγάλη προετοιμασία.

Ιδιαίτερη σημασία, έχει ένα στοιχείο ότι ο μηχανισμός δεν είχε εκρηκτική ύλη αλλά πυροτεχνική ουσία. Σε αντίθεση με άλλες εκρήξεις, όπως στο υπουργείο Εργασίας, η συγκεκριμένη ήταν χαμηλής ισχύος για αυτό και ήταν περιορισμένες οι υλικές ζημιές.

Επιπλέον, οι Αρχές αξιολογούν πληροφορίες που ήθελαν έγκλειστους για τρομοκρατία να σχεδίαζαν κάποια δυναμική ενέργεια τις ημέρες πριν από τις γιορτές του Πάσχα.

Πηγή: skai.gr

