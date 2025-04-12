Συναγερμός έχει σημάνει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία μετά την έκρηξη μηχανισμού, χθες βράδυ, έξω από τα γραφεία της Hellenic Train στη Συγγρού.

Οι αρχές εξετάζουν τις λεπτομέρειες και τα πιθανά σενάρια καθώς και αν υπάρχουν ομοιότητες με το τρομοκρατικό χτύπημα που σημειώθηκε πέρσι το Φεβρουάριο στο υπουργείο Εργασίας.

Μιλούν για κίνηση υψηλού ρίσκου από έμπειρα άτομα και εκτιμούν ότι πρόκειται για μια προειδοποιητική ενέργεια που οι δράστες θέλησαν να φέρουν σε πέρας άμεσα χωρίς μεγάλη προετοιμασία.

Οι άντρες της αντιτρομοκρατικής καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς η βόμβα τοποθετήθηκε στις. 8.30 το βράδυ στη Λ. Συγγρού ενώ υπήρχε κίνηση στο δρόμο.

Ο άνδρας με το σακίδιο

Οι αρχές μελετώντας τα δύο χτυπήματα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, δεν βλέπουν πολλές ομοιότητες και εκτιμούν ότι πρόκειται για διαφορετικούς δράστες.

Κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι στα βίντεο υπάρχουν και άλλα άτομα.

Σε αυτό που εστιάζουν ωστόσο, είναι οι εικόνες που δείχνουν έναν άνδρα με σακίδιο το οποίο το αφήνει σε κολώνα και το κλειδώνει με λουκέτο.

Επίσης, ένα στοιχείο που εξετάζουν είναι ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός φτιάχτηκε με επιτυχία, χωρίς αυτή τη φορά να πάει κάτι λάθος.

Ιδιαίτερη σημασία, έχει ένα στοιχείο ότι ο μηχανισμός δεν είχε εκρηκτική ύλη αλλά πυροτεχνική ουσία.

Σε αντίθεση με άλλες εκρήξεις, όπως στο υπουργείο Εργασίας, η συγκεκριμένη ήταν χαμηλής ισχύος για αυτό και ήταν περιορισμένες οι υλικές ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι στο υπουργείο Εργασίας, οι ζημιές που είχαν προκληθεί ήταν εκτεταμένες. Επίσης, τότε οι δράστες, εκτιμάται ότι είχαν τη γνώση να κατευθύνουν το ωστικό κύμα προς το κτήριο που στεγάζεται το υπουργείο.

Τα σενάρια

Το πρώτο που εξετάζουν οι αρχές είναι οι δράστες να προέρχονται από την ίδια ομάδα με αυτούς που συνδέονται με την κατά λάθος έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στα τέλη του 2024 με έναν νεκρό.

Υπάρχουν όμως και άλλες πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι πίσω από αυτήν την ενέργεια να βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές και ο οποίος είχε επιχειρήσει χτύπημα σε δικαστικό στόχο.

Πηγή: skai.gr

