Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο ενόψει Πάσχα με τα μαγαζιά σήμερα Κυριακή των Βαΐων να είναι ανοιχτά προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τα απαραίτητα ψώνια τους.

Συγκεκριμένα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα από τις 11:00 – 16:00

Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά τις εξής ώρες:



Σκλαβενίτης: Κλειστά όλα τα καταστήματα, εκτός από εκείνο στο εκπτωτικό χωριό Σπάτων (11:00 – 20:00)

ΑΒ Βασιλόπουλος: Ανοιχτά (11:00 – 18:00), ανάλογα με το κατάστημα

Market In: 11:00 – 18:00

Κρητικός: Πολλά καταστήματα ανοιχτά 09:00 – 15:00 ή 11:00 – 18:00

Γαλαξίας: Πιθανό ωράριο 11:00 – 16:00, συστήνεται να επικοινωνήσετε με το κατάστημα της περιοχή σας

Μασούτης: 11:00 – 16:00

LIDL: 11:00 – 20:00

My Market: 11:00 – 17:00

Επιπλέον, ανοιχτά θα είναι και τα OK Market, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, πολλά ψαράδικα (λόγω ημέρας) και περίπτερα

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν την Κυριακή 13 Απριλίου με διευρυμένο ωράριο 11:00 – 20:00.

Το ωράριο σε Mall και εμπορικά κέντρα

The Mall Athens: 11:00 – 20:00

Golden Hall: 11:00 – 20:00

Athens Metro Mall: 11:00 – 20:00

Designer Outlet Athens: 11:00 – 20:00

Smart Park: 11:00 – 20:00

ATTICA: 11:00 – 20:00

River West: 11:00 – 20:00

Mediterranean Cosmos: 11:00 – 20:00

Για περισσότερες πληροφορίες για τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μεμονωμένα που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά.

Πηγή: skai.gr

