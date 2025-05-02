Την απόφαση της Hellenic Train για την αιφνιδιαστική απόλυση του στελέχους της Κώστα Γενηδούνια καταδικάζει με ανακοίνωσή της Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ-ΜΣΤ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΣ-ΜΣΤ: «Η απόφαση αυτή, μια ημέρα πριν τις επετειακές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των εργατών αγωνιστών της 1ης Μάη, αναδεικνύει με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι οι αγώνες μας για τα δίκαια αιτήματά μας συνεχίζονται και θα συνεχιστούν μέχρι τελικής δικαίωσης.Η προτροπή μας για ενότητα και ενίσχυση των συνδικάτων με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε…Οφείλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να αντιληφθούμε ότι ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΩΝΕΣ!

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης της HELLENIC TRAIN καθώς και την επαναπρόσληψη όλων όσων αδίκως απολύθηκαν! Προτρέπουμε δε όλους τους εργαζόμενους να μην αποδέχονται ατομικές συμβάσεις και να συστρατευθούν στα Σωματεία Μέλη της Ομοσπονδίας μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

