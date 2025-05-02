Στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά για τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον περασμένο Αύγουστο έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Εις βάρος της δημάρχου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής για παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος, πράξη η οποία στρέφεται και κατά δύο αντιδημάρχων που ήταν αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις, δύο δημοτικών υπαλλήλων (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου) και δύο μηχανικών (ως απλοί συνεργοί στην παράβαση καθήκοντος), ενώ για ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη διώκεται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, που είναι ήδη προφυλακισμένος.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και πέρασε στα χέρια ανώτερου εισαγγελέα, που ενέκρινε την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου.

Η υπόθεση αναμένεται να προσδιοριστεί το προσεχές διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

