Ένα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα, που από τύχη δεν προκάλεσε τραυματισμούς, σημειώθηκε την Πρωτομαγιά στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, λίγα μέτρα από την είσοδο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό έγινε στις 14:30 της Πέμπτης, την ώρα που ο πεζόδρομος της Διονυσίου Αεροπαγίτου και η γύρω περιοχή ήταν γεμάτος από τουρίστες, αλλά και Αθηναίους που απολάμβαναν την αργία. Ξαφνικά, ένα όχημα -μια παλαιού τύπου Μερσεντές- που ερχόταν από την πλευρά του Ηρωδείου καβάλησε με ταχύτητα το πλακόστρωτο τμήμα που συνδέει τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου με τη Ροβέρτου Γκάλι και «κατέβηκε» τα σκαλιά, προτού σταματήσει σε ένα δέντρο!

Περαστικοί έτρεξαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι δεν είχε παρασυρθεί κάποιος άνθρωπος, ενώ βοήθησαν τον οδηγό να βγει. Ταυτόχρονα, αστυνομικοί που έφτασαν να δουν τι συνέβη είδαν ότι ο οδηγός ήταν ηλικιωμένος, ο οποίος ήταν καλά στην υγεία του. Το πιθανότερο σενάριο είναι να μπέρδεψε τον δρόμο και να έστριψε στον πεζόδρομο με τα σκαλιά, χάνοντας τον έλεγχο.

Στην περιοχή επικράτησε για αρκετή ώρα αναστάτωση, με τους τουρίστες να βγάζουν φωτογραφίες το περιστατικό, ενώ στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση για την απομάκρυνση του οχήματος με γερανό.

Πηγή: skai.gr

