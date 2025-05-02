Κατέκλεβαν ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής παριστάνοντας τους συντηρητές ανελκυστήρων ή υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων και προχώρησε στην εξιχνίαση οκτώ περιπτώσεων κλοπών σε οικίες.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι από την εγκληματική τους δραστηριότητα ανέρχεται σε 170.000 ευρώ

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, χρυσαφικά, ρολόγια, πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας προφασιζόμενα ότι είναι συντηρητές ασανσέρ ή υπάλληλοι της ΔΕΗ διέπρατταν κλοπές σε οικίες ηλικιωμένων σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και ευρύτερα της Αττικής.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, το πρωί της Τρίτης 29 Απριλίου, σε περιοχή των Άνω Λιοσίων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 2 ημεδαποί, 39χρονος και 43χρονος, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, που το συνολικό τους όφελος ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας 23χρονος ημεδαπός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2024, συνέστησαν δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος, διαπράττοντας διακεκριμένες κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε οικίες στην Αττική.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας κυρίως πρωινές - μεσημβρινές ώρες σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, εντόπιζαν ηλικιωμένα άτομα με εξασθενημένη διαύγεια, τα οποία ακολουθούσαν κατά την επιστροφή τους από εξωτερικές δουλειές και τα ανέμεναν στις εισόδους των οικιών τους.

Εκεί, για να πετύχουν τον σκοπό τους, προφασίζονταν ότι είναι συντηρητές ανελκυστήρων ή υπάλληλοι της ΔΕΗ και έπειθαν τα θύματά τους να τους επιτρέψουν την είσοδο στις οικίες τους προκειμένου να εξακριβώσουν υποτιθέμενη βλάβη.

Κατόπιν, οδηγούσαν τους παθόντες στο χώρο της κουζίνας, όπου τους απασχολούσαν με διάφορα προσχήματα. Μάλιστα, κάποιες φορές προφασιζόμενοι βλάβη στον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας τους έπειθαν να τους ακολουθήσουν στο ισόγειο. Έτσι, οι συνεργοί τους έβρισκαν την κατάλληλη ευκαιρία και εισέρχονταν στην οικία, ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή.

Το «καλώδιο»

Επίσης, είχαν αναπτύξει μεταξύ τους ειδικό κώδικα επικοινωνίας, με ορολογίες προσαρμοσμένες επάνω στον τρόπο δράσης τους, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τους παθόντες.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούσαν τον όρο «καλώδιο» σε φράσεις όπως «να ανέβει το καλώδιο», «να έρθει το καλώδιο κοντά» κ.λπ. δηλώνοντας έτσι τη στιγμή εισόδου ή αποχώρησης των συνεργών τους από την οικία – στόχο τους.

Επιπλέον, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, απευθυνόταν ο ένας στον άλλον με ψεύτικα ονόματα, προκειμένου να παραπλανήσουν τους παθόντες και να αποκρύψουν τα πραγματικά τους στοιχεία.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος καθενός κατά τη διάπραξη των κλοπών, ως εξής:

ο 39χρονος κατείχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς συμμετείχε στην πλειοψηφία των αξιόποινων πράξεων αναλαμβάνοντας το ρόλο να προσεγγίζει τους παθόντες και να τους πείθει για την ιδιότητά του, ενώ στη συνέχεια τους απασχολούσε είτε στο χώρο του ασανσέρ είτε στο χώρο της κουζίνας με διάφορα προσχήματα προκειμένου να διευκολύνει το έργο των συνεργών του,

ο 43χρονος και ο 23χρονος, ήταν αυτοί που εισέρχονταν στις οικίες, όσο οι παθόντες ήταν απασχολημένοι σε διάφορους χώρους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων (αλυσίδες λαιμού, κολιέ, μενταγιόν, βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, κ.α.),

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών,

πλήθος ρολογιών,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

προσωποποιημένες κάρτες τυχερών παιγνίων και καζίνο,

κάμερες ασφαλείας,

tablet και

συσκευή ανίχνευσης χρυσού-μετάλλων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν -8- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες σε Αθήνα, Εξάρχεια, Κυψέλη, Πατήσια, Νέα Σμύρνη, Νέα Ιωνία και Άλιμο, ενώ το συνολικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της ομάδας από την εγκληματική τους δραστηριότητα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των -170.000- ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της εγκληματικής ομάδας συνεχίζεται.

