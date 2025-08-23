Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη των Τρικάλων. Μητέρα περίπου 87 ετών και γιος της γύρω στα 60 βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, αφού συγγενείς ανησύχησαν που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους και έτσι ενημέρωσαν την αστυνομία.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά και οι δύο ήταν νεκροί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια και μάλλον είναι παθολογικά τα αίτια. Αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Πηγή: trikalaola

