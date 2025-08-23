«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Ιβάν Μασόν της Σεντ-Ετιέν»

Νέο όνομα προκύπτει για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετά από αυτό του Μοατασέμ Αλ Μουσράτι. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το έγκυρο Footmercato, η Ένωση αναζητά παίκτη για το δεξί άκρο της άμυνας της, με τον Ιβάν Μασόν της Σεντ-Ετιέν να έχει ελκύσει το ενδιαφέρον.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ανήκει στους «στεφανουά» έχοντας συμβόλαιο ως το 2027, ωστόσο τον περασμένο Ιούλιο ήταν ένα βήμα μακριά από τη Σερβέτ, με την οποία δεν κατέληξε σε συμφωνία. Μάλιστα στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Μασόν θα μπορούσε να αποκτηθεί ως ελεύθερος με ένα απλό ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Μασόν ξεκίνησε την καριέρα του από τη Δουνκέρκη και το 2019 μετακόμισε στην Σεντ Ετιέν. Από εκεί δόθηκε δανεικός τον Ιανουάριο του 2023 στην Παρί FC, ενώ το 2024 ακολούθησε ένας ακόμη δανεισμός , αυτή τη φορά στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 13 ματς με την Σεντ Ετιέν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.