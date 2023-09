«Κρίμα για τα παιδιά που αφήνουν πίσω»-Μαρτυρίες κατοίκων για τη γυναικοκτονία στην Καλαμαριά - Βίντεο Ελλάδα 11:10, 12.09.2023 linkedin

Τι λέει συνάδελφός του 38χρονου αυτόχειρα και φερόμενου ως δολοφόνου της συζύγου του