Πέθανε ο ηθοποιός Δημήτρης Κολοβός σε ηλικία 80 ετών

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Δημήτρης Κολοβός.

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Δημήτρη Κολοβού, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΒΕ), λέγοντας ότι ήταν ένας άξιος ηθοποιός, ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του και στο κοινό, που υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και σεμνότητα το θέατρο στη μακρά καλλιτεχνική του πορεία.

«Ο Δημήτρης Κολοβός, ένα από τα παλαιότερα στελέχη του θεάτρου, με συνεχή και πολύχρονη παρουσία στην καλλιτεχνική παραγωγή (από το 1985 έως το 2023) υπήρξε ένας άνθρωπος γλυκός, ευαίσθητος, δοτικός που με το υποκριτικό του ταλέντο και τις ερμηνείες του σφράγισε μια ευρεία γκάμα ρόλων αρχαίου δράματος, κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Ο Δημήτρης Κολοβός σπούδασε στη Δραματική Σχολή Βεάκη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται ότι με το ΒΕ συνεργάστηκε σε 64 παραγωγές.

«Η πρώτη του συνεργασία ήταν στον “Γενικό Γραμματέα” του Ηλία Καπετανάκη, σε σκηνοθεσία Νίκου Αρμάου (1985), ενώ η τελευταία στη “Λυσσασμένη γάτα” του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Σύλλα Τζουμέρκα (2023). Εκτός από το ΒΕ, συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου. Επίσης, συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες αλλά και ραδιοφωνικές εκπομπές. Μεταξύ άλλων μερικές από τις σημαντικές παραστάσεις που συμμετείχε στην καλλιτεχνική του διαδρομή: Ο Λεπρέντης, Πλούτος, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Γέρμα (Θέατρο Καισαριανής), Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας, Οι νταντάδες, Χαιρέτα μου τον πλάτανο, Βαβυλωνία, Οι προστάτες (Θεσσαλικό Θέατρο), Ζήνων, Μανδραγόρας (ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης), Νεφέλες, Αχαρνής, Λεόντιος και Λένα, Βαβυλωνία, Φοίνισσες, Δωδέκατη νύχτα, Ο βυσσινόκηπος, Η γυναίκα του Λωτ, Αίας (στον ομώνυμο ρόλο), Φυγή, Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης, Πλατόνοφ, Ουζερί Τσιτσάνης, Ιβάνοφ, Καινούργιοι φίλοι, ΑριστοFUNης, Με τα παιδιά της πιάτσας, Ο κύριος Πούντιλα κι ο δούλος του, ο Μάττι, Το ημέρωμα της στρίγγλας, Μικρά Διονύσια, Το τρομπόνι, Μαντάμ Σουσού, Ο γύρος του θανάτου, Το ραφτάδικο, Γλυκό πουλί της νιότης, Του Κουτρούλη ο γάμος, Ανασκαφή 2, Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας, Το τρίτο στεφάνι, Η αυλή των θαυμάτων, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, Οι στυλοβάτες της κοινωνίας κ.ά. (ΒΕ), O κουρέας της Σεβίλλης (ΔHΠEΘE Αγρινίου)», καταλήγει η ανακοίνωση, ενώ το ΒΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

*Φωτο: ΒΕ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

