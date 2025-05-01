Απολύθηκε χθες αιφνιδιαστικά από τη Hellenic Train ο συνδικαλιστής Κώστας Γενηδούνιας, ο οποίος - ως πρώην Πρόεδρος Μηχανοδηγών - είχε αποκαλύψει στον τότε Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμανλή, ότι ενδέχεται να σημειωθεί σιδηροδρομική τραγωδία - όπως και έγινε στα Τέμπη.

Ο συνδικαλιστής απολύθηκε ενώ είχε φτάσει στην βουλή η δικογραφία.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Γενιδούνιας ανέφερε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την απόλυσή του και κατήγγειλε «παρεμβάσεις» για να μην μιλάει για τα Τέμπη.

«Δεν γνωρίζω γιατί απολύθηκα, την προηγούμενη ημέρα είχα καταθέσει την υποψηφιότητά μου για πρόεδρος των μηχανοδηγών. Εχθές γυρνώντας από την δουλειά μου, στο σπίτι μου είδα αφισκολλημένη την απόλυσή μου. Δεν επικαλούνται τους λόγους της απόλυσής μου. Δεν είχα καμία ενημέρωση».

Στην ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη αν οι λόγοι της απόλυσης είναι εκδικητικοί, ο κος Γενηδούνιας απάντησε: «Μπορεί να ειπωθεί και αυτό».

Ο ίδιος ανέφερε μάλιστα πως οι παρεμβάσεις ήταν αρκετές προκειμένου να μην μιλάει για την τραγωδία των Τεμπών: «Την τελευταία περίοδο υπήρχαν παρεμβάσεις - «ισχυρή σύσταση» - να μην μιλώ, να μην αναφέρομαι στα Τέμπη, να μην δίνω συνεντεύξεις αλλά και να μην μιλάω με συγγενείς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για το χαρτί που μου κοινοποιήθηκε. Πιστεύω πραγματικά ότι το πρόβλημα ήταν ότι έθεσα ξανά υποψηφιότητα για πρόεδρος των μηχανοδηγών».

Όσο για τα επόμενά του βήματα, τόνισε: «Μιλάω με τους νομικούς μου».

