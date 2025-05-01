Απεργιακές κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν τα σωματεία των εργαζομένων στην Hellenic Train, μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική απόλυση του συνδικαλιστή Κ. Γενηδούνια.

Οι εργαζόμενοι είχαν συνάντηση με την διοίκηση της εταιρείας, όπου τέθηκαν θέματα «άμεσων προσλήψεων προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, εξοικονόμηση πόρων από τεράστιες σπατάλες και συλλογική σύμβαση εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις».

Μετά την πρόταση της διοίκησης της Hellenic Train «για αύξηση 30 ευρώ», την οποία θεωρούν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, ότι «είναι άθλια και προσβάλλει όλους εμάς που κρατήσαμε όρθια την εταιρεία στην πανδημία, στην ενεργειακή κρίση, στη κακοκαιρία του Ιανού, στην καταστροφή του Daniel και στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών», τα σωματεία ΣΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΠΕΠΕ προχωρούν σε σύγκληση των διοικητικών συμβουλίων τους και δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

«Αυτή η εταιρεία που δεν έχει επενδύσει ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα έχει εισπράξει από τον κρατικό προϋπολογισμό από το 2017 έως το 2023 πάνω από 350.000.000 εκ.Euro και αναμένει να εισπράξει για το 2024, για την περίοδο COVID-19, για την ενεργειακή κρίση και τα διαφυγόντα έσοδα λόγω των καταστροφών της υποδομής τουλάχιστον 70.000.000 εκ.Euro!!!» αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους και καταγγέλλουν ότι η εταιρία, «εκμεταλλεύεται την υπεύθυνη στάση των εργαζομένων, οι οποίοι με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό προσπαθούν να κρατήσουν όρθια την εταιρία, υπονομεύοντας στην πράξη την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων με την εντατικοποίηση της εργασίας μας».

Εξάλλου, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η είδηση της απόλυσης του πρώην προέδρου των μηχανοδηγών, Κώστα Γενιδούνια, από την Hellenic Train.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την οργή τους για την απόφαση και ζητούν να ανακληθεί.Ο Κώστας Γενιδούνιας, σύμφωνα με δηλώσεις του, έμαθε για την απόλυση του από εξώδικο που απέστειλε στο σπίτι του η Hellenic Train, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του σωματείου, στις οποίες θα ήταν εκ νέου υποψήφιος.

Πηγή: skai.gr

