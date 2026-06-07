Νικητής και στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό ο Κίμι Αντονέλι!

Ο νεαρός πιλότος της Mercedes εκκίνησε από την pole position και με σχεδόν αλάνθαστη οδήγηση, διατηρήθηκε πρωτοπόρος καθ’ όλη τη διάρκεια του Grand Prix, πανηγυρίζοντας τελικά την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο αγώνας διακόπηκε στον 66ο γύρο του μετά από έξοδο του Λεκλέρ στην τελευταία στροφή και κόκκινη σημαία, ενώ επειδή νωρίτερα (55ο γύρο) είχε τρακάρει στο ίδιο σημείο και ο Στρολ, τέθηκε θέμα ασφαλείας λόγω προβλήματος στο οδόστρωμα.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Η επανεκκίνηση έγινε μετά από πολλή ώρα, με τον Αντονέλι να υπερασπίζεται την πρωτοπορία του και να αντικρίζει πρώτος την καρό σημαία για την πρώτη νίκη του στο Πριγκιπάτο, ενώ ο Χάμιλτον αρκέστηκε στη δεύτερη θέση και ο Χάντζαρ ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά, ως 3ος. Τέταρτος ο Πιάστρι, ενώ ο την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Λόουσον.

Έτσι, έχοντας νικήσει και τους προηγούμενους αγώνες σε Κίνα, Ιαπωνία, Μαϊάμι και Καναδά, ο Αντονέλι συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία των πιλότων, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά του από τον ομόσταυλό του, Ράσελ, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο βάθρο, αλλά μετά από την επανεκκίνηση δέχθηκε ποινή διέλευσης από τα pits και έπεσε 14ος.

Εκτός από τον Λεκλέρ εγκατέλειψε και ο Φερστάπεν, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον κινητήρα του δευτερόλεπτα μετά από την εκκίνηση. Εκτός βγήκε και ο Νόρις στον 45ο γύρο με πρόβλημα στην μπαταρία, δεν τερμάτισαν ούτε οι Στρολ, Μπότας, Μπέρμαν και Σάινθ.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Αντονέλι να εκκινεί εξαιρετικά και να παραμένει με άνεση στην πρωτοπορία, ενώ όσο περνούσαν οι γύροι μεγάλωνε τη διαφορά του από Χάμιλτον και Λεκλέρ, ενώ πιο πίσω βρισκόντουσαν Χάντζαρ και Ράσελ.

Not the start Max wanted at all! 😲



Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Χωρίς μεγάλες ανακατατάξεις, ο Στρολ βγήκε στην μπαριέρα της τελευταίας στροφής στον 59ο γύρο και ήρθε η κίτρινη σημαία και το αυτοκίνητο ασφαλείας που τους έβαλε όλους στα pits, ενώ με την επανεκκίνηση στον 66ο, ο Αντονέλι διατηρήθηκε μπροστά από τον Χάμιλτον, αλλά ο Λέκλέρ από την 3η θέση έφυγε στην ίδια στροφή, για να έρθει η κόκκινη σημαία και η διακοπή του αγώνα, αφού υπήρξε πρόβλημα με το οδόστρωμα στο σημείο.

Τελικά, μετά από αρκετή ώρα ο αγώνας ξεκίνησε ξανά, με τον Αντονέλι να παραμένει πρώτος και με τον Χάμιλτον 2ος, ενώ ο Χάντζαρ έχασε την 3η θέση από τον Γκασλί, ο οποίος τελικά κατάφερε να ανέβει στο βάθρο!

Scoring points in Monaco! 🤩



After a frantic finish, the Top 🔟 is in 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Πλέον, η δράση θα μεταφερθεί την επόμενη εβδομάδα (12-14 Ιουνίου) στη Βαρκελώνη, για το Grand Prix της Καταλονίας, το οποίο είναι το 6ο της φετινής σεζόν στη Formula 1.

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