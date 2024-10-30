Στη σύλληψη 9 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στη Γλυφάδα που έγινε αργά το απόγευμα της Τρίτης (29/10). Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο σοβαρός τραυματισμός στην κοιλιακή χώρα από μαχαίρι ενός εκ των εμπλεκομένων, ηλικίας 24 ετών, ενώ άλλα 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και τον νόμο περί όπλων. Οι 8 από τους 9 αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία ενώ ο 9ος, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

