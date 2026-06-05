Συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ στη σκιά των δημοσκοπήσεων και του «ανοίγματος» Δούκα σε συνεργασία με τον Τσίπρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ραντεβού των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που απαρτίζουν το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος είναι προγραμματισμένο για τις 12:00 στη Χαριλάου Τρικούπη και η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, αφού στο Ανώτατο όργανο του κόμματος θα τεθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πράσινη παράταξη.

Με τις δημοσκοπήσεις να δημιουργούν πίεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον χρόνο να τρέχει, η αναστάτωση που προκλήθηκε στο εσωτερικό της παράταξης από το «άνοιγμα» του Χάρη Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακόμα και ανάμεσα στις δυο ενδεχόμενες κάλπες των εκλογών, δεν λέει να καταλαγιάσει. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω στην πρόταση του για προοδευτικές συγκλίσεις και είναι πιθανόν να θέσει τις ιδέες του στο τραπέζι της συζήτησης, χωρίς να είναι σαφές πόσο είναι διατεθειμένος να τραβήξει το σχοινί. Εξάλλου η ανάρτηση του μια μέρα μετά την επίμαχη συνέντευξη στην οποία επανήλθε δείχνει και τις προθέσεις του, όπως εκτιμούν έμπειρα στελέχη.

Με δεδομένο ότι μια σειρά από πρόσωπα πρώτης γραμμής έχουν «αδειάσει» τον δήμαρχο της Αθήνας, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Δημήτρης Μπιάγκης κ.α., και ότι όλοι αυτοί θα βρεθούν σε λίγες ώρες στο ίδιο τραπέζι, δείχνουν ότι η συζήτηση μόνο ανέφελη δεν προμηνύεται.

Τον τόνο θα δώσει στην εισήγηση του ο Νίκος Ανδρουλάκης που αναμένεται για μια ακόμη φορά να ξεκαθαρίσει την αμετακίνητη στρατηγική για αυτόνομη πορεία και να στείλει μήνυμα προς όλους ότι τα θολά μηνύματα δεν έχουν θέση στην τρέχουσα πολιτική στιγμή. Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε «προθερμανση» κατά τη χθεσινοβραδινή του ομιλία στη Νέα Ιωνία, όπου επιτέθηκε στην Κυβέρνηση αλλά εμμέσως και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ψάχνουν μπαμπούλα για να στερέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού. Θα έχουμε ανοικτές ή κλειστές τράπεζες; Θα έχει η θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει; Αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. Πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας και επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά τα άλλα το κόμμα μπαίνει για τα καλά σε διάταξη μάχης για τις εκλογές, με την πρόθεση της ηγεσίας να παραμένει στο ότι τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου.

Ρόλο στη μετωπική σύγκρουση με την Κυβέρνηση που προετοιμάζει το κόμμα θα έχει η σκιώδης Κυβέρνηση που θα συζητηθεί στο Πολιτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες θα διαμορφωθούν 8 κύκλοι πολιτικής (π.χ. οικονομία, ανάπτυξη - παραγωγική ανασυγκρότηση, εργασία - κοινωνικό κράτος κλπ) όπου θα στοιχιστούν 3-4 στελέχη. Θα συσταθεί δηλαδή μια κυβερνητική ομάδα κρούσης. Κάθε κύκλος θα απαρτίζεται από πρωτοκλασάτους βουλευτές, μέλη του ΠΣ, τεχνοκράτες τομεάρχες και προσωπικότητες από την επιτροπή διεύρυνσης όπως π.χ. ο Γιάννης Πανούσης.

Είναι δεδομένο ότι όλα τα κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης θα αναλάβουν κάποιο ρόλο στην task force του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Στέφανος Παραστατίδης, πιθανόν ο Φίλιππος Σαχινίδης κ.α. ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια θέση για την οποία να προαλείφεται ο Χάρης Δούκας.

Στη συζήτηση θα τεθούν και οργανωτικά ζητήματα ενώ θα παρουσιαστεί και σχέδιο για τα Περιφερειακά Συμβούλια, για τα οποία προετοιμάζεται συνεδρίαση το επόμενο δεκαπενθήμερο.

Πηγή: skai.gr

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