Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σημερινή Γιορτή της Μητέρας «ανέβασε» στο διαδίκτυο βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται φωτογραφίες της μητέρας του και της συζύγου και ο ίδιος αναφέρει τα εξής:

«Δύσκολα χωράει σε μια μέρα εκείνη η σφραγίδα που μας συνοδεύει για πάντα. Γιατί αυτό είναι τελικά η σχέση με τη μητέρα. Το νιώθω κι εγώ σήμερα ξεφυλλίζοντας ένα παλιό άλμπουμ. Ξανασυναντώ έτσι και τη δική μου μητέρα να αγωνιά μονίμως για την πρόοδό μου, για την υγεία μου, για το πότε θα γυρίσω το βράδυ, πάντα παρούσα και δυναμική στο σπίτι, κολώνα της οικογένειάς μας.

Έχουν περάσει δεκατρία χρόνια από τότε που έχει φύγει αλλά τελικά είναι πάντα μαζί μου. Και βέβαια οι σελίδες φτάνουν γρήγορα στη Μαρέβα και στα παιδιά μας που μεγαλώνουν για να σκεφτώ τώρα, από άλλη αφετηρία, πόση δύναμη, πόση προσπάθεια χρειάζεται μια μάνα για να υπηρετήσει το ρόλο της. Πολύ περισσότερο όταν διεκδικεί το αυτονόητο, να μην είναι μόνο μάνα, να είναι σύζυγος αλλά και ταυτόχρονα ενεργός πολίτης. Μαρέβα σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχεις κάνει για όλους μας. Φέτος λοιπόν θα πρότεινα να γιορτάσουμε την ημέρα της μητέρας χωρίς συνθήματα και μεγάλα λόγια. Πιο απλά, πιο ανθρώπινα. Με τους τυχερούς που την έχουν δίπλα τους να της δίνουν σήμερα το πιο ζεστό φιλί τους.

Κι εκείνους που τη στερήθηκαν να την τιμούν με μία χαρούμενη ανάμνηση από το παρελθόν. Γιατί ο σοφός ελληνικός λαός λέει: Μάνα είναι μόνο μία. Και έχει δίκιο».



