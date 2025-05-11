Κικίλιας: «Αύξηση 134% στις ροές από Λιβύη – Να μαζευτούν οι χαρτογιακάδες της Ευρώπης»

Σφοδρή επίθεση στους «χαρτογιακάδες της Ευρώπης» ορισμένες ΜΚΟ και «δήθεν ανθρωπιστές που είναι βολεμένοι στα σαλέ τους» εξαπέλυσε ο Βασίλης Κικίλας, με αφορμή τις επικρίσεις κατά της Ελλάδας στη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού.

«Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία δείχνουν 17% μείωση στις μεταναστατευτικές ροές σε σύγκριση με το 2024. Πρέπει, όμως, να πω ότι καταγράφεται 134% αύξηση στις αφίξεις από το Λιβυκό πέλαγος προς τη Γαύδο, την Κρήτη, την Κάσο, την Ρόδο κ.λ.π, λόγω της αποσταθεροποίησης στο Σουδάν και του εμφύλιου σπαραγμού στη Λιβύη και στις γύρω περιοχές. Δυστυχώς, το 1/3 των ροών είναι πλέον νότια, σε μια ανοιχτή, βαθιά θάλασσα.» δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνέντευξή του στο Open.

Σχετικά με το έργο του Λιμενικού Σώματος στη διαφύλαξη των συνόρων και στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, καθώς και για το ρόλο της ΕΕ και ορισμένων ΜΚΟ για το μεταναστευτικό τόνισε: «Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος δέχονται πραγματικά πυρά, για 1.000 ευρώ που πληρώνεται ένας νέος αξιωματικός. Αλλά δέχονται και άλλου είδους “πυρά”, από αυτούς τους χαρτογιακάδες που κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου στις Βρυξέλλες και θεωρούν ότι εμείς κάνουμε “βόλτα στο πάρκο” όταν φυλάσσουμε τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, που είναι και τα ελληνικά, και ότι είναι παιχνιδάκι όταν βγαίνει το Λιμενικό με 7 και 8 και 9 μποφόρ ρισκάροντας τις ζωές τους, για να σώσουν αυτόν τον κόσμο, αλλά και για να φυλάξουν τα σύνορά μας. Λέω, λοιπόν, για μία ακόμη φορά, ας μαζευτούνε... Και ξανά μήνυμα προς τις ΜΚΟ, αυτές οι οποίες εμπλέκονται σε περίεργες δικογραφίες και προς τους δήθεν ανθρωπιστές που είναι βολεμένοι στα σαλέ τους, βόρεια της Ελβετίας, της Αυστρίας και της Γερμανίας κ.ο.κ., να μαζευτούν και να μαζέψουν και αυτά τα οποία λένε για τη χώρα μας, για το Λιμενικό μας και την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν θα δεχτούμε από κανέναν να μας κουνάει το δάχτυλο όταν οι πολιτικές τους έχουν αποτύχει παταγωδώς, όταν τους “κράζουν” πολιτικά οι αγρότες για την πρωτογενή παραγωγή, τους κυνηγάνε όλοι από τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη στην Ευρώπη σε σχέση με τον ρυθμό που τρέχει η Κίνα και η Αμερική και δεν είναι ικανοί να χωρίσουν δύο γαϊδάρων άχυρα και να βοηθήσουν τους λαούς της Ευρώπης».

Αναφορικά με τη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που επιτεύχθηκε, μετά την κυβερνητική παρέμβαση, για μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, ο Υπουργός δήλωσε ότι μετά τη συμφωνία με τον Εμανουέλε Γκριμάλντι, μπήκε και το τελευταίο κομμάτι του παζλ και υπογράμμισε πως «σε ό,τι έχει να κάνει με τα ταχύπλοα, πιστεύω ότι στις επόμενες μέρες, πλοιοκτήτες και εταιρείες θα κάνουν ανακοινώσεις που θα αφορούν σε μειώσεις και οικονομικά εκπτωτικά πακέτα για την ελληνική οικογένεια, για να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη και τους πολλούς. Αυτούς που έχουμε υποχρέωση να τους στηρίζουμε και να τους βοηθούμε».

Και πρόσθεσε: «Εγώ δεν ενεργώ μόνος μου. Πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος για τα οικονομικά, είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Βρήκε τρόπο, μέσα από το ισοδύναμο από το Πράσινο Ταμείο, να δώσει το 50% που παίρνουμε από τα λιμενικά τέλη. Αυτό είναι πραγματική πολιτική για τον λαό και για τη μεγάλη πλειοψηφία, που είναι οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και θα συνεχίσω να λέω ότι δεν υπηρετούμε τους τρεις, τέσσερις ή σαράντα τέσσερις μεγάλους επιχειρηματίες οι οποίοι, αν θέλετε, επενδύουν και στο εξωτερικό, τις πολυεθνικές εταιρείες. Και αυτούς, ναι, κυρίως όμως την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, τους ανθρώπους αυτούς που μοχθούν και περπάτησαν μαζί μας βήμα-βήμα».



