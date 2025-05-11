Του Μάκη Συνοδινού

Οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Σμύρνη, στην οδό Αδάνων με έναν άνδρα να εντοπίζεται θανάσιμα τραυματισμένος μέσα στο σπίτι του. Το θύμα, 45 χρόνων, φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει προσαχθεί ο 71χρονος πατέρας του.

Το θύμα φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα με ναρκωτικά, και υπήρχαν συχνά τσακωμοί στο σπίτι

Ο αδερφός του θύματος ειδοποίησε την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

ΠPIN AΠO ΛIΓO ENTOΠIΣTHKE ENTOΣ OIKIAΣ ΘANAΣIMA TPAYMATIΣMENOΣ ANΔPAΣ ME TPAYMA AΠO AIXMHPO ANTIKEIMENO. AΠO TO ΣHMEIO ΠPOΣHXΘH ΣYΓΓENIKO TOY ΠPOΣΩΠO.

Πηγή: skai.gr

