Βαναυσότητα: Έσερνε σκύλο δεμένο στο αυτοκίνητο στην Καρδίτσα

Πράξη βαναυσότητας στην Καρδίτσα. Συνελήφθη, το Σάββατο τις μεταμεσονύκτιες ώρες σε χωριό της περιοχής, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, την Παρασκευή το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας ο δράστης είχε δεμένο έναν σκύλο στον κοτσαδόρο Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και το έσερνε στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας.

