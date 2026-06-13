Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν, με απόφαση που κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με την εισαγγελική πρόταση, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής από τη Βέροια.

Στο εδώλιο κάθισαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η σύζυγός του ως συνδιαχειρίστρια, ο χειριστής του παιχνιδιού «Crazy Dance» και ο μηχανολόγος – μηχανικός που είχε εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου και λειτουργίας του μηχανήματος.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν για πράξεις που συνδέονται με τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου και τον τραυματισμό του αδελφού του, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή όλων των κατηγορουμένων, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές και σοβαρά προβλήματα διάβρωσης, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή της, το καθιστούσαν επικίνδυνο και ακατάλληλο για ασφαλή λειτουργία.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιάννη Καμπαϊλή, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του αδελφού του.

Η κρίση του δικαστηρίου ταυτίστηκε με την εισαγγελική αξιολόγηση ως προς τον βασικό κατηγορούμενο, αποδίδοντάς του την κύρια ευθύνη για τη λειτουργία του παιχνιδιού υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε και η δεύτερη κατηγορούμενη, σύζυγος του ιδιοκτήτη και συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εμπλοκή της συνδέθηκε με τη διαχείριση και τη λειτουργία της επιχείρησης, γεγονός που οδήγησε το δικαστήριο στην υιοθέτηση της πρότασης περί συνέργειας στις πράξεις που αποδόθηκαν στον πρώτο κατηγορούμενο.

Για τον τρίτο κατηγορούμενο, χειριστή του «Crazy Dance», το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του για θανατηφόρα έκθεση του 19χρονου, για έκθεση σε κίνδυνο του αδελφού του, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος του τελευταίου.

Η συγκεκριμένη κρίση διαφοροποιήθηκε από το βασικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ωστόσο αποδόθηκαν στον χειριστή σοβαρές ποινικές ευθύνες που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Ένοχος κρίθηκε επίσης ο μηχανολόγος – μηχανικός, ο οποίος είχε προσκομίσει τα πιστοποιητικά ελέγχου του μηχανήματος. Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που αποδόθηκαν στον πρώτο κατηγορούμενο, αποδεχόμενο ότι η συμμετοχή του συνδέεται με τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης του παιχνιδιού πριν από το δυστύχημα.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί των ελαφρυντικών που ενδεχομένως θα ζητηθούν για τους καταδικασθέντες.

Ακολούθως, το δικαστήριο θα αποφασίσει για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών περιστάσεων και θα προχωρήσει στην επιμέτρηση των ποινών που θα επιβληθούν σε καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους.

Πηγή: skai.gr

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