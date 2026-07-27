Porsche: Σχεδιάζει 9.000 απολύσεις μέχρι το 2035

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων Porsche θα προχωρήσει σε περικοπή συνολικά 9.000 θέσεων εργασίας έως το 2035, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της μητρικής Volkswagen και των εμπορικών brands της, λόγω της χαμηλής ζήτησης και του έντονου ανταγωνισμού.

Σε συμφωνία που ανακοινώθηκε μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, η διοίκηση της Porsche και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμφώνησαν στην περαιτέρω μείωση του προσωπικού κατά 5.000 θέσεις εργασίας, αποφεύγοντας τις υποχρεωτικές απολύσεις μέσω μέτρων όπως η φυσική μείωση του προσωπικού και τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης.

Τα μέτρα αυτά έρχονται σε συνέχεια μιας πρώτης σειράς 3.900 απολύσεων και άλλων 500 που είχε ανακοινώσει ο νέος διευθύνων σύμβουλος Michael Leiters νωρίτερα φέτος, στο πλαίσιο του κλεισίματος θυγατρικών εταιρειών.

Όταν ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στις αρχές του έτους, ο Leiters κλήθηκε να αναδιαρθρώσει την επιχείρηση, μετά την πτώση των πωλήσεων στην αγορά της Κίνας - που κάποτε ήταν εξαιρετικά κερδοφόρα για την Porsche - και την καθυστέρηση της στρατηγικής της εταιρείας για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Άλλοι γερμανικοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Mercedes-Benz και η BMW, προχωρούν επίσης σε περικοπές δαπανών, καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, σε ανταγωνισμό με τους κινεζικούς ανταγωνιστές τους, ενώ παράλληλα απορροφούν τις επιπτώσεις των υψηλών δασμών.

Πηγή: skai.gr

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