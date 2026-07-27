Η AIRCAIRO εγκαινιάζει απευθείας τακτικές πτήσεις από Κάιρο και Αλεξάνδρεια προς την Αθήνα

Την έναρξη των νέων απευθείας τακτικών πτήσεών της προς την Αθήνα εγκαινίασε η AIRCAIRO, διευρύνοντας το διεθνές δίκτυό της και ενισχύοντας την αεροπορική διασυνδεσιμότητα μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας.

Η εταιρεία ξεκίνησε τακτικά δρομολόγια στη γραμμή Κάιρο-Αθήνα στις 24 Ιουλίου, ενώ στις 26 Ιουλίου άρχισαν και οι πτήσεις στη γραμμή Αλεξάνδρεια-Αθήνα.

Οι νέες πτήσεις αντανακλούν τη σταθερή δέσμευση της αεροπορικής εταιρείας για την ενίσχυση της αεροπορικής διασυνδεσιμότητας μεταξύ της Αιγύπτου και των διεθνών αγορών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του τουρισμού, των επαγγελματικών ταξιδιών και της οικονομικής συνεργασίας.

Η εξέλιξη αυτή, όπως ανέφερε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, όχι μόνο ενισχύει τις αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά αναδεικνύει και τους μακροχρόνιους ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών μας. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, ο νέος αεροπορικός συνεργάτης του αεροδρομίου προτίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, με σύνδεση της Αθήνας με κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ερυθράς Θάλασσας, την Χουργκάντα και το Σαρμ Ελ Σέιχ. «Η διεύρυνση των ταξιδιωτικών επιλογών μεταξύ της Ελλάδας και των σημαντικότερων επιχειρηματικών, πολιτιστικών και τουριστικών προορισμών της Αιγύπτου, θα ενισχύσει τη διασυνδεσιμότητα και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού, στις επιχειρηματικές μετακινήσεις και ευρύτερα στις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών» κατέληξε η κ. Παπαδοπούλου.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της AIRCAIRO ήταν ο Ahmed Aziz, εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της AIRCAIRO, Hussein Sherif.

Υπογράμμισε εκ μέρους του κ. Sherif, ότι η έναρξη των νέων πτήσεων προς την Αθήνα επιβεβαιώνει τη δέσμευση της AIRCAIRO για την ενίσχυση της μακρόχρονης στρατηγικής σχέσης μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπορικής διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο τη στήριξη του τουρισμού, του εμπορίου, των επενδύσεων και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Με αφορμή την έναρξη των νέων πτήσεων, ο κ. Hussein Sherif, σε δήλωση του αναφέρει «Η έναρξη του νέου αυτού δρομολογίου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της AIRCAIRO να στηρίζει την ιστορική και στρατηγική σχέση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, ενισχύοντας την αεροπορική διασυνδεσιμότητα, διευκολύνοντας τον τουρισμό, τις επενδύσεις και τις εμπορικές συναλλαγές και συμβάλλοντας στην εθνική στρατηγική της Αιγύπτου για περιφερειακή και διεθνή ανάπτυξη».

Σχετικά με τις απευθείας τακτικές πτήσεις προς την Αθήνα από τη Χουργκάντα και το Σαρμ Ελ Σέιχ τόνισε πως τα πρόσθετα αυτά δρομολόγια αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον εισερχόμενο τουρισμό προς την Αίγυπτο, προσφέροντας στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες εύκολη πρόσβαση στους κορυφαίους προορισμούς της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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