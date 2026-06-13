Ένας βουβός θρήνος «σκέπασε» σήμερα τον Λόγγο Αιγιαλείας, όπου γύρω στις 12:30 ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για την Μαρία και τον Ολύμπιο, τη μητέρα και το γιο που δολοφονήθηκε την περασμένη Τρίτη στο σπίτι τους.

Στον ναό του Αγίου Δημητρίου έδωσαν το «παρών» δεκάδες συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του χωριού που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη. «Τη Μαρία τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια.

Τον άνδρα της τον ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν τους είχα δει ποτέ να μαλώνουν, ήταν αγαπημένοι, ούτε η Μαρία μου είχε πει κάτι» δήλωσε ένας άνδρας με ραγισμένη φωνή.

Ο ίδιος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι «κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, όταν κλείνει μια πόρτα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα». Σε εκείνο το σημείο είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι ο 65χρονος Ιταλός είχε βάλει χρήματα για το σπίτι που έμεναν τώρα: «Είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα. Είχα δουλέψει κι εγώ στο σπίτι και τα περισσότερα λεφτά μου τα έδωσε ο Μάρκος. Τώρα αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα δεν μπορώ να το ξέρω».

«Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει;»

Μια άλλη γυναίκα, σε πιο οξύ τόνο, σημείωσε: «Ήταν μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε και να μη μετανιώνει; Να μη μετανοεί; Δηλαδή ήμαρτον, να πει ‘το έκανα συγχωρέστε με’. Ο θεός να τον ελεήσει. Φύγανε δυο αγαπημένα παιδιά. Το Μαράκι μας και ο Ολύμπιος, ένα γλυκύτατο παιδί, ένας λεβέντης πάνω από δύο μέτρα, πανέξυπνο και πολύ καλό παιδάκι».

Υπενθυμίζεται ότι σε λίγη ώρα ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο, θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Πηγή: skai.gr

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