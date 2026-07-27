Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Χούθι ανακοίνωσαν επίθεση με drones σε πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας

Η οργάνωση υποστηρίζει πως η επίθεση στις εγκαταστάσεις προμήθειας αργού πετρελαίου, ήρθε ως αντίποινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Χούθι

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν τη Δευτέρα (27/7) ότι στοχοποίησαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έναν αριθμό ευαίσθητων εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την προμήθεια και τη μεταφορά αργού πετρελαίου, οι οποίες συνδέουν την ανατολική Σαουδική Αραβία με την πόλη Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή ήταν απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης ,από σαουδαραβικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι της Υεμένης Σαουδική Αραβία Ερυθρά Θάλασσα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark

Απόρρητο