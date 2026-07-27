Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν τη Δευτέρα (27/7) ότι στοχοποίησαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έναν αριθμό ευαίσθητων εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την προμήθεια και τη μεταφορά αργού πετρελαίου, οι οποίες συνδέουν την ανατολική Σαουδική Αραβία με την πόλη Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή ήταν απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης ,από σαουδαραβικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

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