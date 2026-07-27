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Κρέστενα: 62χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα με αλυσοπρίονο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τραυματίστηκε θανάσιμα στο χέρι, γεγονός που προκάλεσε αιμορραγία, δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος που συνέβη το περιστατικό

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ΕΚΑΒ

Μια τραγωδία συγκλονίζει τη μικρή κοινωνία του χωριού Ράχες του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.

Ένας 62χρονος βρέθηκε νεκρός από την κόρη του μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του, σε μια λίμνη αίματος, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ilialive.gr, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 62χρονος Ρ. Κ. τραυματίστηκε θανάσιμα στο άνω μέρος του χεριού του, γεγονός που προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Προς ώρας δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος που συνέβη αυτό.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού ερευνώνται από την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρέστενα Νεκρός
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